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РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: квартира превратилась в мусор (видео)

Ajnj^ РФ ударила по многоэтажке в Херсоне 14 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска снова обстреляли Херсон 14 марта. Один из снарядов попал в одну из квартир, которая за секунду превратилась в груду мусора.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня в очередной раз "высокоточное оружие" россиян попало в жилой дом в Херсоне. Попали прямо в квартиру", - рассказал он.

Глава ГВА рассказал, что враг с временно оккупированного левого берега нанес удар по центру около 10:30.

"За считанные секунды человеческий дом превратился в кучу строительного мусора. К счастью, обошлось без раненых", - рассказал Мрочко.

Обстрелы РФ жилых домов в Украине

В последнее время прослеживается новая террористическая "тактика" российских оккупантов во время обстрелов территории Украины - они целятся в жилые дома.

Так, вечером 12 марта и в ночь на 13 марта российские войска снова атаковали Украину. Под ударом оказались жилые дома в Кривом Роге Днепропетровской области и Сумах. В первом случае уже известно о 5 погибших и больше 40 раненых.

В Сумах из-под завалов удалось спасти 10 человек, 8 человек пострадали, но есть три жертвы. В Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще разбирают завалы.

Кроме того, 12 марта российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Мирнограде Донецкой области. Два человека погибли, еще 5 ранены.

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Херсон