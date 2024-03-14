РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: квартира превратилась в мусор (видео)

"Сегодня в очередной раз "высокоточное оружие" россиян попало в жилой дом в Херсоне. Попали прямо в квартиру", - рассказал он.

Глава ГВА рассказал, что враг с временно оккупированного левого берега нанес удар по центру около 10:30.

"За считанные секунды человеческий дом превратился в кучу строительного мусора. К счастью, обошлось без раненых", - рассказал Мрочко.

Обстрелы РФ жилых домов в Украине

В последнее время прослеживается новая террористическая "тактика" российских оккупантов во время обстрелов территории Украины - они целятся в жилые дома.

Так, вечером 12 марта и в ночь на 13 марта российские войска снова атаковали Украину. Под ударом оказались жилые дома в Кривом Роге Днепропетровской области и Сумах. В первом случае уже известно о 5 погибших и больше 40 раненых.

В Сумах из-под завалов удалось спасти 10 человек, 8 человек пострадали, но есть три жертвы. В Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще разбирают завалы.

Кроме того, 12 марта российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Мирнограде Донецкой области. Два человека погибли, еще 5 ранены.