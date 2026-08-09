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РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: багато постраждалих, під завалами люди

08:17 09.08.2026 Нд
2 хв
Дві людини загинули, кількість жертв може зрости
aimg Юлія Маловічко
Ілюстративне фото: працівники ДСНС на ліквідації наслідків обстрліу (ДСНС України)

РФ у неділю, зранку 9 серпня, вдарила ракетами по багатоповерхівках у Харкові. Багато постраждалих, двоє осіб загинули, повідомлялось про людей під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігора Терехова в Telegram та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

За словами мера, був зафіксований ворожий удар по Салтівському району.

"Підтверджено інформацію про влучання у житловий будинок - зруйновано 7-10 поверхи. Є інформація про постраждалих - їхня кількість та стан уточнюються", - написав Терехов, а пізніше назвав кількість поранених, яких виялось 13 осіб.

Через деякий час харківський голова написав про повторний удар окупантів,

"Ворог поцілив по сусідній багатоповерхівці - цілеспрямовано бʼє по житлових будинках", - повідомив Терехов.

Стало відомо, що в будинку заблоковані люди, на місці розгорнули рятувальну операцію.

Голова обласної ОВА Олег Синєгубов своєю чергою написав наступне:

"Зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок, зруйновано перекриття між 7-10 поверхами. Двоє людей загинули. Постраждали 12 людей, усім надається медична допомога. Також окупанти вдарили по офісній будівлі неподалік. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу", - повідомив він.

Нещодавні атаки на Харків

Нагадаємо, росіяни 5 серпня атакували Харків дронами-ракетами "Бандероль". Внаслідок ударів були постраждалі.

Тоді як 2 серпня окупанти атакували дронами передмістя Харкова. Безпілотник влучив у поштовий термінал.

Днем раніше внаслідок російського удару у Харкові спалахнув книжковий склад видавничої корпорації "Ранок", який був також дистрибуційним центром мережі "Книголенд". У вогні опинилися мільйони книжок.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів