РФ вдарила по багатоповерхівках у Харкові: багато постраждалих, під завалами люди

За словами мера, був зафіксований ворожий удар по Салтівському району.

"Підтверджено інформацію про влучання у житловий будинок - зруйновано 7-10 поверхи. Є інформація про постраждалих - їхня кількість та стан уточнюються", - написав Терехов, а пізніше назвав кількість поранених, яких виялось 13 осіб.

Через деякий час харківський голова написав про повторний удар окупантів,

"Ворог поцілив по сусідній багатоповерхівці - цілеспрямовано бʼє по житлових будинках", - повідомив Терехов.

Стало відомо, що в будинку заблоковані люди, на місці розгорнули рятувальну операцію.

Голова обласної ОВА Олег Синєгубов своєю чергою написав наступне:

"Зафіксовано влучання у багатоквартирний будинок, зруйновано перекриття між 7-10 поверхами. Двоє людей загинули. Постраждали 12 людей, усім надається медична допомога. Також окупанти вдарили по офісній будівлі неподалік. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу", - повідомив він.