РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: много пострадавших, под завалами люди

РФ в воскресенье утром 9 августа ударила ракетами по многоэтажкам в Харькове. Многие пострадавшие, два человека погибли, сообщалось о людях под завалами.
По словам мэра, был зафиксирован вражеский удар по Салтовскому району.
"Подтверждена информация о попадании в жилой дом - разрушены 7-10 этажи. Есть информация о пострадавших - их количество и состояние уточняются", - написал Терехов, а позже назвал количество раненых, которых оказалось 13 человек.
Через некоторое время харьковский голова написал о повторном ударе окупантов,
"Враг попал по соседней многоэтажке - целенаправленно бьет по жилым домам", - сообщил Терехов.
Стало известно, что в доме заблокированы люди, на месте развернули спасательную операцию.
Глава областной ОВА Олег Синегубов в свою очередь написал следующее:
"Зафиксировано попадание в многоквартирный дом, разрушены перекрытия между 7-10 этажами. Два человека погибли. Пострадали 12 человек, всем оказывается медицинская помощь. Также оккупанты ударили по офисному зданию неподалеку. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела", - сообщил он.
Напомним, россияне 5 августа атаковали Харьков дронами-ракетами "Бандероль". В результате ударов были пострадавшие.
В то время как 2 августа оккупанты атаковали дронами пригород Харькова . Беспилотник попал в почтовый терминал.
Днем ранее в результате российского удара в Харькове вспыхнул книжный состав издательской корпорации "Ранок" , также являвшийся дистрибуционным центром сети "Книголенд". В огне оказались миллионы книг.