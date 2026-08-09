РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: много пострадавших, под завалами люди

По словам мэра, был зафиксирован вражеский удар по Салтовскому району.

"Подтверждена информация о попадании в жилой дом - разрушены 7-10 этажи. Есть информация о пострадавших - их количество и состояние уточняются", - написал Терехов, а позже назвал количество раненых, которых оказалось 13 человек.

Через некоторое время харьковский голова написал о повторном ударе окупантов,

"Враг попал по соседней многоэтажке - целенаправленно бьет по жилым домам", - сообщил Терехов.

Стало известно, что в доме заблокированы люди, на месте развернули спасательную операцию.

Глава областной ОВА Олег Синегубов в свою очередь написал следующее:

"Зафиксировано попадание в многоквартирный дом, разрушены перекрытия между 7-10 этажами. Два человека погибли. Пострадали 12 человек, всем оказывается медицинская помощь. Также оккупанты ударили по офисному зданию неподалеку. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела", - сообщил он.