Росіяни вдарили "Бардеролями" по Харкову, є постраждалі
Російські війська вранці 5 серпня атакували Харків дронами-ракетами "Бандероль". Внаслідок ударів є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Зафіксовано влучання "Бандеролі" в Новобаварському районі Харкова. Ворог поцілив по цивільному підприємству.
У Холодногірському районі удар прийшовся по території приватного домоволодіння. Пошкоджені 15 навколишніх будинків та кілька авто.
Загалом у Харкові наразі відомо про вісьмох постраждалих - троє в Холодногірському районі, та пʼятеро у Новобаварському.
Оновлено 10:57
Ще двоє жінок звернулися по медичну допомогу в Новобаварському районі.
Внаслідок російського удару вони зазнали гострої реакції на стрес.
Загальна кількість постраждалих у місті зросла до 9 людей.
Обстріл України 5 серпня
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику.
Основний напрямок удару - Київська область.
У Києві наслідки фіксуються у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.
У місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували. Загинула одна людина, понад 20 - постраждали.
Під вогнем опинилися "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".
Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.