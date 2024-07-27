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РФ вдарила з авіації по Мирнограду та Кураховому: п'ять поранених, серед них дитина

Фото: РФ вдарила з авіації по Мирнограду та Кураховому 27 липня (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни 27 липня обстріляли КАБами та ФАБом Курахове та Мирноград Донецької області. П'ятеро людей поранені, серед них 11-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

Курахове

27 липня російська армія завдала три авіаудари по Кураховому керованими авіабомбами, ймовірно, КАБ-250 по центру міста.

"Зазнали тілесних ушкоджень 4 цивільних. Трьох жінок віком 19, 40, 58 років та 50-річного чоловіка  доставлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями", - розповіли в прокуратурі. 

Мирноград

Також окупанти вдарили по Мирнограду, попередньо, застосувавши ФАБ-500 з УМПК. Поранено 11-річну дівчинку, яка перебувала на подвір’ї приватного будинку. У дитини діагностовано мінно-вибухову травму й різану рану передпліччя.

Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, заклади освіти, автомобіль і трансформаторну підстанцію. 

Обстріли Курахового та Мирнограду

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти на Донеччині. Курахове та Мирноград не є винятком.

Наприклад, у травні окупанти атакували Курахове Дронецької області. Тоді двоє людей загинули. Ще двох людей було поранено.

Крім того, у середині липня загарбники обстріляли Мирноград Донецької області. Тоді одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

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