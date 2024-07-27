РФ вдарила з авіації по Мирнограду та Кураховому: п'ять поранених, серед них дитина

Обстріли Курахового та Мирнограду

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти на Донеччині. Курахове та Мирноград не є винятком.

Наприклад, у травні окупанти атакували Курахове Дронецької області. Тоді двоє людей загинули. Ще двох людей було поранено.

Крім того, у середині липня загарбники обстріляли Мирноград Донецької області. Тоді одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.