РФ вдарила з авіації по Мирнограду та Кураховому: п'ять поранених, серед них дитина

Росіяни 27 липня обстріляли КАБами та ФАБом Курахове та Мирноград Донецької області. П'ятеро людей поранені, серед них 11-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.
27 липня російська армія завдала три авіаудари по Кураховому керованими авіабомбами, ймовірно, КАБ-250 по центру міста.
"Зазнали тілесних ушкоджень 4 цивільних. Трьох жінок віком 19, 40, 58 років та 50-річного чоловіка доставлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями", - розповіли в прокуратурі.
Також окупанти вдарили по Мирнограду, попередньо, застосувавши ФАБ-500 з УМПК. Поранено 11-річну дівчинку, яка перебувала на подвір’ї приватного будинку. У дитини діагностовано мінно-вибухову травму й різану рану передпліччя.
Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, заклади освіти, автомобіль і трансформаторну підстанцію.
Російські війська постійно обстрілюють населені пункти на Донеччині. Курахове та Мирноград не є винятком.
Наприклад, у травні окупанти атакували Курахове Дронецької області. Тоді двоє людей загинули. Ще двох людей було поранено.
Крім того, у середині липня загарбники обстріляли Мирноград Донецької області. Тоді одна людина загинула, ще шість отримали поранення.
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