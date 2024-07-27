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РФ ударила из авиации по Мирнограду и Курахово: пять раненых, среди них ребенок

Фото: РФ ударила из авиации по Мирнограду и Курахово 27 июля (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне 27 июля обстреляли КАБами и ФАБом Курахово и Мирноград Донецкой области. Пять человек ранены, среди них 11-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

Курахово

27 июля российская армия нанесла три авиаудара по Курахово управляемыми авиабомбами, вероятно, КАБ-250 по центру города.

"Испытали телесные повреждения 4 гражданских. Три женщины в возрасте 19, 40, 58 лет и 50-летний мужчина доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями", - рассказали в прокуратуре.

Мирноград

Также оккупанты ударили по Мирнограду, предварительно, применив ФАБ-500 с УМПК. Ранена 11-летняя девочка, которая находилась во дворе частного дома. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана предплечья.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобиль и трансформаторная подстанция.

Обстрелы Курахово и Мирнограда

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Курахово и Мирноград не являются исключением.

Например, в мае оккупанты атаковали Курахово Дронецкой области. Тогда двое людей погибли. Еще двое людей были ранены.

Кроме того, в середине июля захватчики обстреляли Мирноград Донецкой области. Тогда один человек погиб, еще шесть получили ранения.

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