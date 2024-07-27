РФ ударила из авиации по Мирнограду и Курахово: пять раненых, среди них ребенок

Россияне 27 июля обстреляли КАБами и ФАБом Курахово и Мирноград Донецкой области. Пять человек ранены, среди них 11-летний ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.
27 июля российская армия нанесла три авиаудара по Курахово управляемыми авиабомбами, вероятно, КАБ-250 по центру города.
"Испытали телесные повреждения 4 гражданских. Три женщины в возрасте 19, 40, 58 лет и 50-летний мужчина доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями", - рассказали в прокуратуре.
Также оккупанты ударили по Мирнограду, предварительно, применив ФАБ-500 с УМПК. Ранена 11-летняя девочка, которая находилась во дворе частного дома. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана предплечья.
Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобиль и трансформаторная подстанция.
Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Курахово и Мирноград не являются исключением.
Например, в мае оккупанты атаковали Курахово Дронецкой области. Тогда двое людей погибли. Еще двое людей были ранены.
Кроме того, в середине июля захватчики обстреляли Мирноград Донецкой области. Тогда один человек погиб, еще шесть получили ранения.
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