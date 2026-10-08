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РФ вдарила по 12-поверхівці в Києві: стало відомо про перших жертв

07:30 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: рятувальники на місці НП в столиці (ДСНС Київ)

У Києві станом на ранок 8 жовтня дві жертви в результаті удару РФ по 12-поверхівці в Деснянському районі. Четверо осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

Вогнеборці нагадують, що ввечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку в Києві, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху.

Причиною пошкоджень стало потрапляння дрона.
В одній із квартир рятувальники виявили тіла 2 загиблих людей.

"Врятовано 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, серед них 2 дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям будинку", - підсумували в ДСНС.

Обстріл Києва 8 жовтня

У Києві росіяни влучили дроном у 12-поверхівку в Деснянському районі. Повідомлялось про чотирьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Повітряні Сили сповіщали про рух реактивних дронів не лише на столицю, а й в приміські регіони.

Також ввечері 7 жовтня ворог атакував Оболонський район Києва, унаслідок чого загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення.

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