РФ вдарила по 12-поверхівці в Києві: стало відомо про перших жертв

Обстріл Києва 8 жовтня

У Києві росіяни влучили дроном у 12-поверхівку в Деснянському районі. Повідомлялось про чотирьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Повітряні Сили сповіщали про рух реактивних дронів не лише на столицю, а й в приміські регіони.

Також ввечері 7 жовтня ворог атакував Оболонський район Києва, унаслідок чого загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення.