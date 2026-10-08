РФ вдарила по 12-поверхівці в Києві: стало відомо про перших жертв

У Києві станом на ранок 8 жовтня дві жертви в результаті удару РФ по 12-поверхівці в Деснянському районі. Четверо осіб постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.
Вогнеборці нагадують, що ввечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку в Києві, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху.
Причиною пошкоджень стало потрапляння дрона.
В одній із квартир рятувальники виявили тіла 2 загиблих людей.
"Врятовано 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, серед них 2 дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям будинку", - підсумували в ДСНС.
У Києві росіяни влучили дроном у 12-поверхівку в Деснянському районі. Повідомлялось про чотирьох постраждалих, серед яких двоє дітей.
Повітряні Сили сповіщали про рух реактивних дронів не лише на столицю, а й в приміські регіони.
Також ввечері 7 жовтня ворог атакував Оболонський район Києва, унаслідок чого загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення.