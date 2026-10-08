РФ ударила по 12-этажке в Киеве: стало известно о первых жертвах

Пожарные напоминают, что вечером 7 октября враг атаковал многоэтажку в Киеве, повлек за собой пожар и частичное разрушение конструкций на уровне 10-го этажа.

Причиной повреждений стало попадание дрона.

В одной из квартир спасатели обнаружили тела 2 погибших.



"Спасены 22 человека, среди них 8 детей. Также 4 человека пострадали, среди них 2 ребенка. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома", - подытожили в ГСЧС.