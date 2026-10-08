РФ ударила по 12-этажке в Киеве: стало известно о первых жертвах

В Киеве по утрам 8 октября две жертвы в результате удара РФ по 12-этажке в Деснянском районе. Четверо человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.
Пожарные напоминают, что вечером 7 октября враг атаковал многоэтажку в Киеве, повлек за собой пожар и частичное разрушение конструкций на уровне 10-го этажа.
Причиной повреждений стало попадание дрона.
В одной из квартир спасатели обнаружили тела 2 погибших.
"Спасены 22 человека, среди них 8 детей. Также 4 человека пострадали, среди них 2 ребенка. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома", - подытожили в ГСЧС.
В Киеве россияне попали дроном в 12-этажку в Деснянском районе. Сообщалось о четырех пострадавших, среди которых двое детей.
Воздушные Силы извещали о движении реактивных дронов не только на столицу, но и в пригородные регионы.
Также вечером 7 октября враг атаковал Оболонский район Киева , в результате чего погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.