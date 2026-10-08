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РФ ударила по 12-этажке в Киеве: стало известно о первых жертвах

07:30 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
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В Киеве по утрам 8 октября две жертвы в результате удара РФ по 12-этажке в Деснянском районе. Четверо человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Пожарные напоминают, что вечером 7 октября враг атаковал многоэтажку в Киеве, повлек за собой пожар и частичное разрушение конструкций на уровне 10-го этажа.

Причиной повреждений стало попадание дрона.
В одной из квартир спасатели обнаружили тела 2 погибших.

"Спасены 22 человека, среди них 8 детей. Также 4 человека пострадали, среди них 2 ребенка. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 жильцам дома", - подытожили в ГСЧС.

Обстрел Киева 8 октября

В Киеве россияне попали дроном в 12-этажку в Деснянском районе. Сообщалось о четырех пострадавших, среди которых двое детей.

Воздушные Силы извещали о движении реактивных дронов не только на столицу, но и в пригородные регионы.

Также вечером 7 октября враг атаковал Оболонский район Киева , в результате чего погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.

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