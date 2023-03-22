РФ вчора вдарила по монастирю УПЦ в Одесі, а пропаганда нафантазувала "військовий об'єкт"

Російські окупанти увечері 21 березня обстріляли монастир УПЦ Московського патріархату. При цьому в Міноборони країни-агресора нафантазували про завдання удару по "військовому об'єкту".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Так, учора ввечері одна з російських ракет влучила у триповерховий гуртожиток для паломників. Внаслідок чого четверо людей постраждали.

При цьому в російському Міноборони навигадували про нібито завдання ударів по двох ангарах з озброєннями і військовою технікою на території аеродрому "Шкільний".

Нагадаємо, спікера оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомляв, що росіяни випустили три керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 у напрямку Чорного моря. При цьому сили ППО збили дві ракети.

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