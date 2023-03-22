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РФ вчера ударила по монастырю УПЦ в Одессе, а пропаганда нафантазировала "военный объект"

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Среда 22 марта 2023 14:48
РФ вчера ударила по монастырю УПЦ в Одессе, а пропаганда нафантазировала "военный объект" Фото: РФ вчера ударила по монастырю УПЦ в Одессе, а пропаганда нафантазировала "военный объект" (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты вечером 21 марта обстреляли монастырь УПЦ Московского патриархата. При этом в Минобороны страны-агрессора нафантазировали о нанесении удара по "военному объекту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Так, вчера вечером одна из российских ракет попала в трехэтажное общежитие для паломников. Вследствие чего четыре человека пострадали.

При этом в российском Минобороны напридумывали о якобы нанесении ударов по двум ангарам с вооружениями и военной техникой на территории аэродрома "Школьный".

Напомним, спикера оперативного командования "Юг"Владислав Назаров сообщал, что россияне выпустили три управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" X-59 истребителями Су-35 по направлению Черного моря. При этом силы ПВО сбили две ракеты.

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