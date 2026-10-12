ua en ru
Пн, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, понад 10 постраждалих

09:15 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, понад 10 постраждалих Фото: наслідки російського удару по багатоповерхівці у Харкові 13 жовтня (t.me/synegubov)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російський дрон уранці 12 жовтня влучив у багатоповерхівку в Харкові. В одному з під'їздів зруйновано три поверхи, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Близько 8:39 Терехов повідомив про влучання російського ударного дрона в Київському районі міста.

Згодом мер підтвердив, що дрон поцілив в багатоповерховий житловий будинок. За його словами, верхні поверхи зазнали значних руйнувань.

Згодом, о 9:05, Терехов повідомив про наслідки атаки. В одному з під'їздів зруйновано поверхи з сьомого по дев'ятий. Також на місці влучання виникла пожежа.

Станом на цей час було відомо про п'ятьох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Київському районі зафіксували ще одне влучання російського дрона.

"Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу", - зазначив він.

Станом на 09:44, за даними Синєгубова, кількість постраждалих зросла до 11. Троє з них зазнали поранень, у решти - гостра реакція на стрес.

Також в місті зафіксували ще один удар російського дрона.

Безпілотник упав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено паркан і скління вікон.

За пів години Київський район Харкова спіткала нова атака. Ворожий безпілотник вдарив про ще одній багатоповерхівці.

Попередньо, постраждали троє людей: жінки 43 і 71 років та 16-річна дівчина.

Нагадаємо, увечері 11 жовтня російська ракета влучила поблизу продовольчого магазину в передмісті Харкова. Загинули троє людей, зокрема 16-річний хлопець, ще 22 людини дістали поранення.

Раніше того ж дня росіяни атакували місто керованими авіабомбами. Влучання зафіксували на території СТО в Немишлянському районі, загинула людина, ще 10 дістали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Харків Війна Росії проти України Дрони
Новини
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, понад 10 постраждалих
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові, понад 10 постраждалих
Аналітика
Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою