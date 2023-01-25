РФ вчиться на своїх помилках, а ЗСУ складніше бити по складах. Потрібні ракети більшої дальності, - ГУР

Росія вчиться на своїх помилках, та ускладнює українським військовим завдання ударів по своїх складах боєприпасів та логістичних центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького CNN .

Він зазначив, що окупанти почали розосереджувати військові постачання по всій території Росії. Зокрема, за його словами, "все переміщується у південні регіони через Кримський півострів" з логістичних хабів у Ростовській області Росії.

"Якщо ви питаєте, що критично для Російської Федерації, то центри тяжіння - це саме хаби, і по них потрібно вдарити, щоб порушити всілякі системи постачання", - сказав Скібіцький.

Для цього, за словами Скібіцького, потрібно бити по об’єктах не лише в окупованому Росією Криму, а й у самій РФ.

Він зазначив, що російські системи матеріально-технічного забезпечення розташовані на відстані від 80 до 120 кілометрів від лінії фронту, а це означає, що Україні потрібні ударні системи більшої дальності, щоб наносити по них удари.

Окрім того, кілька українських чиновників повідомили CNN, що Україна хоче розпочати контрнаступ до того, як російські підкріплення будуть оснащені та готові до руху. Але для цього Києву потрібно йти далі.

"Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, потрібно знищити багато об’єктів не тільки на передовій, а й у глибині тилу, на 100-150 кілометрів у тилу противника", - додав Скібіцький.

Так, він зауважив, що для формування потужних ударних угруповань Україні потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника.