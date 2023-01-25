ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ учится на своих ошибках, а ВСУ сложнее бить по складам. Нужны ракеты большей дальности, - ГУР

Новина українською →
Среда 25 января 2023 12:00
РФ учится на своих ошибках, а ВСУ сложнее бить по складам. Нужны ракеты большей дальности, - ГУР Фото: заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия учится на своих ошибках и усложняет украинским военным нанесение ударов по своим складам боеприпасов и логистическим центрам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого CNN.

Он отметил, что оккупанты начали рассредотачивать военные поставки по всей территории России. В частности, по его словам, "все перемещается в южные регионы через Крымский полуостров" по логистическим хабам в Ростовской области России.

"Если вы спрашиваете, что критически для Российской Федерации, то центры тяготения - это именно хабы, и по ним нужно ударить, чтобы нарушить всевозможные системы снабжения", - сказал Скибицкий.

Для этого, по словам Скибицкого, нужно бить по объектам не только в оккупированном Россией Крыму, но и в самой РФ.

Он отметил, что российские системы материально-технического обеспечения расположены на расстоянии от 80 до 120 км от линии фронта, а это значит, что Украине нужны ударные системы большей дальности, чтобы наносить по ним удары.

Кроме того, несколько украинских чиновников сообщили CNN, что Украина хочет начать контрнаступление до того, как российские подкрепления будут оснащены и готовы к движению. Но для этого Киеву нужно идти дальше.

"Чтобы подготовить контрнаступление или наступательную операцию, нужно уничтожить многие объекты не только на передовой, но и в глубине тыла, на 100-150 километров в тылу противника", - добавил Скибицкий.

Так, он отметил, что для формирования мощных ударных группировок Украине нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника.

Как сообщалось ранее, российский диктатор Владимир Путин готовит население к длительной войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Более 900 оккупантов, самолет и десятки техники: Генштаб назвал потери России
Более 900 оккупантов, самолет и десятки техники: Генштаб назвал потери России
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж