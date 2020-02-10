В РФ уверены в возможности достроить "Северный поток-2"

Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Новак заявил о мощной поддержке европейских партнеров

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак убежден в том, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на американские санкции. Об этом он сказал в интервью изданию "Энергетическая политика".

Как заявил Новак, проект "Северный поток-2" очень важен для России. По его словам, это по сути, третья и четвертая нитки газопровода "Северный поток", который функционирует с 2011 года. Маршрут "Северного потока-2" практически повторяет "Северный поток", а мощность также составляет 55 млрд кубометров газа в год.

По его словам, решение о строительстве газопровода "Северный поток-2" в 2012 году принималось совместно с европейскими потребителями, в проекте участвуют пять иностранных компаний - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

"Поэтому есть понимание, что мы все несем солидарную ответственность за его скорейшую реализацию. И мы ощущаем мощную поддержку европейских партнеров… И вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США, газопровод будет достроен", - добавил он.

Напомним, строительство российского газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США. В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.

Отметим, 9 февраля из российского порта в Находке вышел трубоукладчик "Академик Черский" - судно "Газпрома", которое теоретически способно достроить газопровод "Северный поток-2". Судно направилось в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля.

В начале января 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что для завершения строительства российского газопровода "Северный поток - 2" потребуется не меньше года.