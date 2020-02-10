ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У РФ упевнені в можливості добудувати "Північний потік-2"

Новини » Економіка     10.02.2020 - 14:45
У РФ упевнені в можливості добудувати "Північний потік-2"
Фото: Олександр Новак (minenergo.gov.ru)

Новак заявив про потужної підтримки європейських партнерів

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак переконаний в тому, що газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, незважаючи на американські санкції. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Энергетическая политика".

Як заявив Новак, проект "Північний потік-2" дуже важливий для Росії. За його словами, це по суті, третя і четверта нитки газопроводу "Північний потік", який функціонує з 2011 року. Маршрут "Північного потоку-2" практично повторює "Північний потік", а потужність становить 55 млрд кубометрів газу в рік.

За його словами, рішення про будівництво газопроводу "Північний потік-2" у 2012 році приймалося спільно з європейськими споживачами, в проекті беруть участь п'ять іноземних компаній - Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall.

"Тому є розуміння, що ми всі несемо солідарну відповідальність за його якнайшвидшу реалізацію. І ми відчуваємо потужну підтримку європейських партнерів... І всупереч безпрецедентного опору ряду країн, в першу чергу, США, газопровід буде добудований", - додав він.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення санкцій США. У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, покинули регіон робіт в Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.

Відзначимо, 9 лютого з російського порту в Находці вийшов трубоукладчик "Академік Черський" - судно "Газпрому", яке теоретично здатне добудувати газопровід "Північний потік-2". Судно попрямувало в Сінгапур, куди має прибути 22 лютого.

На початку січня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" потрібно не менше року.

У РФ допустили продовження контракту на транзит газу з Україною після 2024 "Нафтогаз" може вийти на IPO за три роки
Новини України газгазопроводСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся