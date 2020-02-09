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Российский "Газпром" отправил судно-трубоукладчик для достройки Nord Stream 2

Новости » Энергетика     09.02.2020 - 23:23
Российский "Газпром" отправил судно-трубоукладчик для достройки Nord Stream 2
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Трубоукладчика ждут в Сингапуре 22 февраля

Из российского порта в Находке вышел трубоукладчик "Академик Черский" - судно "Газпрома", которое способно достроить газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщают российские СМИ.

Судно направилось в Сингапур, куда должно прибыть 22 февраля. Согласно данным мониторингового ресурса Vesselfinder, "Академик Черский" покинул порт вечером в воскресенье, 9 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что США готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай если Россия все-таки попытается достроить газопровод. Новые санкции против инвесторов проекта или покупателей газа могут быть введены уже в феврале-марте.

В конце 2019 года специальная строительная компания Allseas получила письмо из Сената США, в котором компанию призывали остановить строительство газопровода. После того, как Allseas пригрозили санкциями, она вышла из проекта.

Ранее директор Atlantic Council Джон Хербст заявил, что строительство "Северного потока-2" задержится как минимум на 2 года.

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