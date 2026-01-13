РФ свідомо дочекалася січня, поставивши мільйони в умови лютих морозів, - Мельник

РФ щоразу знаходить способи доводити, що її злочинним намірам немає меж. Адже ворог свідомо дочекався січня і почав атакувати інфраструктуру України, щоб мільйони людей опинилися в умовах лютих морозів.
Про це заявив постпред України при ООН Андрій Мельник під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на тлі нещодавніх російських ударів по Україні, передає РБК Україна.
"Росія навмисно дочекалася початку січня, коли температура в Україні опустилася до мінус 15 градусів за Цельсієм, щоб завдати низки найбільш руйнівних ударів за допомогою дронів і ракет по нашій енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого мільйони громадян опинилися в умовах сильного морозу", - заявив Мельник.
Він також додав, що кожного разу, коли міжнародна спільнота вважає, що Росія досягла "межі брехні і варварства", Москва знову перевершує саму себе.
"Вона знаходить спосіб опуститися ще нижче, доводячи, що її злочинним намірам немає меж", - підсумував постпред України при ООН.
Нагадаємо, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) 12 січня провела екстрене засідання у зв'язку з масованими атаками РФ по Україні та їхніми наслідками.
Ідеться про мільйони українців, які залишилися без води, світла і тепла в період жорстких морозів, бо ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури та пошкодив комунікації.
Як відомо, комунальники, інженери та енергетики працюють цілодобово та безперервно, щоб людям відновити насамперед тепло в період сильних січневих холодів.