РФ осознанно дождалась января, поставив миллионы людей в условия жутких морозов, - Мельник

"Россия намеренно дождалась начала января, когда температура в Украине опустилась до минус 15 градусов по Цельсию, чтобы нанести ряд наиболее разрушительных ударов с помощью беспилотников и ракет по нашей энергетической инфраструктуре, в результате чего миллионы гражда оказались в условиях сильного мороза", - заявил Мельник

Он также добавил, что каждый раз, когда международное сообщество считает, что Россия достигла "предела лжи и варварства", Москва вновь превосходит саму себя.

"Она находит способ опуститься еще ниже, доказывая, что ее преступным намерениям нет предела", - подытожил постпред Украины при ООН.