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РФ устроила в Крыму принудительную мобилизацию на войну. Мужчины пытаются уехать с полуострова

Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация для участия в войне против Украины. Мужчины пытаются покинуть полуостров, однако РФ закрыла дорогу на материковую часть нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Она рассказала, что традиционно призывная кампания на полуострове должно стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических сборов с главами призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, которые привлечены к призывной кампании.

"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта", - сообщила Денисова.

По ее словам, среди тех, кого силой отправляют на войну с Украиной, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным.

Напомним, ранее стало известно, что РФ устроила в ОРДЛО мобилизацию мужчин в возрасте до 65 лет и студентов.

Добавим, министр обороны Алексей Резников обратился к жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Он призвал любыми путями избегать российской насильственной мобилизации.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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