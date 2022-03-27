РФ устроила в Крыму принудительную мобилизацию на войну. Мужчины пытаются уехать с полуострова

Она рассказала, что традиционно призывная кампания на полуострове должно стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических сборов с главами призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, которые привлечены к призывной кампании.

"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта", - сообщила Денисова.

По ее словам, среди тех, кого силой отправляют на войну с Украиной, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным.

Напомним, ранее стало известно, что РФ устроила в ОРДЛО мобилизацию мужчин в возрасте до 65 лет и студентов.

Добавим, министр обороны Алексей Резников обратился к жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Он призвал любыми путями избегать российской насильственной мобилизации.