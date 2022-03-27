РФ устроила в Крыму принудительную мобилизацию на войну. Мужчины пытаются уехать с полуострова
Во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация для участия в войне против Украины. Мужчины пытаются покинуть полуостров, однако РФ закрыла дорогу на материковую часть нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.
Она рассказала, что традиционно призывная кампания на полуострове должно стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических сборов с главами призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, которые привлечены к призывной кампании.
"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта", - сообщила Денисова.
По ее словам, среди тех, кого силой отправляют на войну с Украиной, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным.
Напомним, ранее стало известно, что РФ устроила в ОРДЛО мобилизацию мужчин в возрасте до 65 лет и студентов.
Добавим, министр обороны Алексей Резников обратился к жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Он призвал любыми путями избегать российской насильственной мобилизации.
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