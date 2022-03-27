ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

РФ устроила в Крыму принудительную мобилизацию на войну. Мужчины пытаются уехать с полуострова

Новина українською →
Крым, Воскресенье 27 марта 2022 11:41
РФ устроила в Крыму принудительную мобилизацию на войну. Мужчины пытаются уехать с полуострова Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация для участия в войне против Украины. Мужчины пытаются покинуть полуостров, однако РФ закрыла дорогу на материковую часть нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Она рассказала, что традиционно призывная кампания на полуострове должно стартовать в апреле, но уже на 29 марта в Симферополе запланировано проведение инструкторско-методических сборов с главами призывных комиссий, военными комиссарами районов и другими должностными лицами и персоналом, которые привлечены к призывной кампании.

"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта", - сообщила Денисова.

По ее словам, среди тех, кого силой отправляют на войну с Украиной, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным.

Напомним, ранее стало известно, что РФ устроила в ОРДЛО мобилизацию мужчин в возрасте до 65 лет и студентов.

Добавим, министр обороны Алексей Резников обратился к жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Он призвал любыми путями избегать российской насильственной мобилизации.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Денисова Войска РФ Оккупированные территории Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену