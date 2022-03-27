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РФ влаштувала в Криму примусову мобілізацію на війну. Чоловіки намагаються виїхати з півострова

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Крим, Неділя 27 березня 2022 11:41
РФ влаштувала в Криму примусову мобілізацію на війну. Чоловіки намагаються виїхати з півострова Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація для участі у війні проти України. Чоловіки намагаються покинути півострів, проте РФ закрила дорогу на материкову частину нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

Вона розповіла, що традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.

"Кримчани вже активно отримують повістки. Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита", - повідомила Денісова.

За її словами, серед тих, кого силоміць відправляють на війну з Україною, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їх рідних.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ влаштувала в ОРДЛО мобілізацію чоловіків у віці до 65 років і студентів.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Він закликав будь-якими шляхами уникати російської насильницької мобілізації.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 32 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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