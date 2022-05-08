РФ усиливает войска на границе, не исключены новые удары по территории Украины, - Генштаб

Россия удерживает на границе с Украиной усиленные подразделения пограничников и вооруженных сил. Не исключаются новые обстрелы украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Сиверском направлении противник активных действий не предпринимал. На пунктах пропуска и приграничных районах Брянской и Курской областей продолжают содержаться усиленные наряды пограничной службы", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в российских приграничных с Украиной районах также замечены усиленные подразделения вооруженных сил РФ. Отмечается, что противник может нанести новые ракетные и артиллерийские удары по украинским войскам и объектам инфраструктуры, которые находятся возле границы с Россией.