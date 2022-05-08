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РФ усиливает войска на границе, не исключены новые удары по территории Украины, - Генштаб

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Киев, Воскресенье 08 мая 2022 18:32
РФ усиливает войска на границе, не исключены новые удары по территории Украины, - Генштаб Фото: РФ усиливает войска на границе с Украиной (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия удерживает на границе с Украиной усиленные подразделения пограничников и вооруженных сил. Не исключаются новые обстрелы украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Сиверском направлении противник активных действий не предпринимал. На пунктах пропуска и приграничных районах Брянской и Курской областей продолжают содержаться усиленные наряды пограничной службы", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в российских приграничных с Украиной районах также замечены усиленные подразделения вооруженных сил РФ. Отмечается, что противник может нанести новые ракетные и артиллерийские удары по украинским войскам и объектам инфраструктуры, которые находятся возле границы с Россией.

Напомним, днем ранее российская авиация нанесла ракетный удар по Миропольской и Хотинской общинам Сумской области. В результате обстрела ранение получил украинский пограничник.

Отметим, в связи с высокой угрозой новых обстрелов в Сумской области отменили все мероприятия на 8 мая.

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