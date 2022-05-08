В Сумской области отменили все мероприятия на 8 мая

Сумская ОВА отменила все мероприятия на 8 мая из-за повышенной опасности. Людей призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь в регионе было горячо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"По области отменены все мероприятия на 8 мая в связи с повышенной опасностью. Руководители общин должны довести это до всех категорий населения", - написал глава ОВА.

Власти призвали людей на Сумской области быть особенно бдительными в период 9 мая.