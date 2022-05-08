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В Сумской области отменили все мероприятия на 8 мая

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Сумская область, Воскресенье 08 мая 2022 04:50
В Сумской области отменили все мероприятия на 8 мая Фото: в Сумской области отменили все мероприятия на 8 мая (t me u_now)
Автор: Артур Родивилов

Сумская ОВА отменила все мероприятия на 8 мая из-за повышенной опасности. Людей призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь в регионе было горячо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"По области отменены все мероприятия на 8 мая в связи с повышенной опасностью. Руководители общин должны довести это до всех категорий населения", - написал глава ОВА.

Власти призвали людей на Сумской области быть особенно бдительными в период 9 мая.

Напомним, 7 мая российская авиация открыла огонь по территориям Миропольской и Хотинской общин Сумской области. Во время обстрела был ранен пограничник.

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