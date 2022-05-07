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Вражеская авиация обстреляла Сумскую область. Есть пострадавший, - ОВА

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 15:16
Вражеская авиация обстреляла Сумскую область. Есть пострадавший, - ОВА Фото: вражеская авиация обстреляла Сумскую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская авиация открыла огонь по территориям Миропольской и Хотинской общин Сумской области. Во время обстрела был ранен пограничник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Удар был нанесен ближе к обеду. Оккупанты применили ракеты "воздух - земля".

"Воздушная тревога продолжается, угроза обстрелов и авиаударов остается! Пожалуйста, пребывайте в укрытиях", - пишет Живицкий.

Вражеская авиация обстреляла Сумскую область. Есть пострадавший, - ОВА

Фото: вражеская авиация обстреляла Сумскую область (фото t.me/Zhyvytskyy/1996)

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Вражеская авиация дважды нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сумской области. Удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов.

"Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, которые несли службу на этом направлении, успели укрыться”, - пишет Государственная пограничная служба.

Во время обстрела самолеты открыли огонь и по российской территории.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 апреля, в Сумской области ПВО сбила крылатую ракету оккупантов. В течение предыдущего дня, российские оккупанты прибегли к обстрелам приграничной территории минометами и гранатометами.

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Российская Федерация Украина Сумская область
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