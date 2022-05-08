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РФ посилює війська на кордоні, не виключені нові удари по території України, - Генштаб

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Київ, Неділя 08 травня 2022 18:32
РФ посилює війська на кордоні, не виключені нові удари по території України, - Генштаб Фото: РФ посилює війська на кордоні з Україною (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія утримує на кордоні з Україною посилені підрозділи прикордонників і збройних сил. Не виключаються нові обстріли української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"На Сіверському напрямку противник активних дій не робив. На пунктах пропуску та прикордонних районах Брянської та Курської областей продовжують утримуватися посилені наряди прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що в російських прикордонних з Україною районах також помічені посилені підрозділи Збройних сил РФ. Зазначається, що противник може завдати нових ракетних та артилерійських ударів по українських військах та об'єктах інфраструктури, які знаходяться біля кордону з Росією.

Нагадаємо, днем раніше російська авіація завдала ракетного удару по Миропільській та Хотинській громадах Сумської області. В результаті обстрілу поранення отримав український прикордонник.

Відзначити, у зв'язку з високою загрозою нових обстрілів в Сумській області скасували всі заходи на 8 травня.

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