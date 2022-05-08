РФ посилює війська на кордоні, не виключені нові удари по території України, - Генштаб

Росія утримує на кордоні з Україною посилені підрозділи прикордонників і збройних сил. Не виключаються нові обстріли української території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"На Сіверському напрямку противник активних дій не робив. На пунктах пропуску та прикордонних районах Брянської та Курської областей продовжують утримуватися посилені наряди прикордонної служби", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що в російських прикордонних з Україною районах також помічені посилені підрозділи Збройних сил РФ. Зазначається, що противник може завдати нових ракетних та артилерійських ударів по українських військах та об'єктах інфраструктури, які знаходяться біля кордону з Росією.