РФ усиливает войска на Донецком направлении и перебрасывает силы на Херсон и Запорожье, - Генштаб

Россия усиливает группировку своих войск на Донецком направлении, а также продолжает перемещение частей 3-го армейского корпуса на временно оккупированные территории Запорожской и Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В свою очередь российские военные продолжают нести значительные потери, особенно в живой силе.

При этом сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

Корабельное группировки оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокирования гражданского судоходства.

Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия РФ активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.

Напомним, за прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 47 550 своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.