РФ посилює війська на Донецькому напрямку і перекидає сили на Херсон і Запоріжжя, - Генштаб

Росія посилює угрупування своїх військ на Донецькому напрямку, а також продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово окуповані території Запорізької та Харківської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

В свою чергу російські військові продовжують зазнавати значних втрат, особливо у живій силі.

При цьому зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

Корабельне угруповання окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства.

Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія РФ активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували ще 450 загарбників. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 47 550 своїх військових.

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