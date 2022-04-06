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РФ усиливает цензуру в армии и хочет запретить солдатам пользоваться интернетом, - ГУР

Новина українською →
Россия, Среда 06 апреля 2022 17:16
РФ усиливает цензуру в армии и хочет запретить солдатам пользоваться интернетом, - ГУР Фото: в РФ планируют ввести цензуру в армии (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Военное руководство России хочет ввести в армии жестокую цензуру. Кроме того, российским солдатам планируют запретить пользоваться интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что российское командование разослало в воинские части "Выписку из приказа заместителя командующего западного военного округа по военно-политической работе". В ней говорится об усилении информационного влияния на российских военных со стороны ВСУ и украинских спецслужб.

В документе также говорится о том, что причиной снижения мотивации и панических настроений военных являются интернет и мессенджеры.

"Авторы документа сетуют на то, что основными способами воздействия на российских военных выбраны: "влияние на историческую память (искажение исторических фактов истории России), манипулирование мыслями за счет агентов влияния". А также распространение ложной, по мнению оккупантов, информации о событиях и обстановке в зоне боевых действий", - добавили в разведке.

В связи с этим в России хотят запретить солдатам использовать сеть или ввести жестокую цензуру.

"Сам факт появления подобного документа удостоверяет эффективность украинских информационных войск в противодействии агитации оккупантов", - подчеркнули в ГУР.

Напомним, в России заявили о том, что в будущем на единый государственный экзамен вынесут вопрос о войне в Украине.

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