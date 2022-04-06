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РФ посилює цензуру в армії та хоче заборонити солдатам користуватися інтернетом, - ГУР

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Росія, Середа 06 квітня 2022 17:16
РФ посилює цензуру в армії та хоче заборонити солдатам користуватися інтернетом, - ГУР Фото: в РФ планують ввести цензуру в армії (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Військове керівництво Росії хоче запровадити в армії жорстоку цензуру. Крім того, російським солдатам планують заборонити користуватися інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що російське командування розіслало у військові частини "Виписку з наказу заступника командувача західного воєнного округу з воєнно-політичної роботи". В ній йдеться про посилення інформаційного впливу на російських військових з боку ЗСУ та українських спецслужб.

В документі також йдеться про те, що причиною зниження мотивації та панічні настрої військових є інтернет та месенджери.

"Автори документу нарікають на те, що основними способами впливу на російських військових обрані: "вплив на історичну пам’ять (викривлення історичних фактів історії Росії), маніпулювання думками за рахунок агентів впливу". А також розповсюдження неправдивої, на думку окупантів, інформації про події та обстановку в зоні бойових дій", - додали в розвідці.

У зв'язку з цим у Росії хочуть заборонити солдатам використовувати мережу або ввести жорстоку цензуру.

"Сам факт появи подібного документу засвідчує ефективність українських інформаційних військ у протидії агітації окупантів", - підкреслили в ГУР.

Нагадаємо, в Росії заявили про те, що в майбутньому на єдиний державний іспит винесуть питання про війну в Україні.

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