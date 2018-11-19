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РФ посилює корабельне угруповання прикордонної служби в Азовському морі

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 12:38
РФ посилює корабельне угруповання прикордонної служби в Азовському морі
Фото: пскр (mil.in.ua)

РФ перекидає кораблі для посилення корабельного угруповання ЗС ФСБ в Азовському морі

Росія посилює корабельне угруповання прикордонної служби Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український мілітарний портал".

Повідомляється, що два нових пскр б / н 10410, 10412, шифр "Світляк" перебазуються в окуповану Керч для подальшої добудови та посилення корабельного угруповання ЗС ФСБ в Азовському морі.

Додамо, що вчора в Азовському морі на траверзі Білосарайської коси зафіксовано буксирування в напрямку окупованої Керчі нового російського пскр "Безупречный" другого рангу типу "Охотник" з артилерійським озброєнням. Це сьомий новий прикордонний корабель ФСБ РФ, процес перекидання яких зафіксовано протягом останнього місяця.

Нагадаємо, що в резолюції, прийнятій на 64 сесії Парламентської асамблеї НАТО в Канаді, врахований параграф з засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією. Також у виправленні української делегації мова йшла про засудження дій РФ в Азовському морі.

Міжпарламентська асамблея Україна-Польща-Литва закликала країни-члени Європейського Союзу і G7 (Великої сімки) ввести санкції проти російських морських портів в Азовському морі у відповідь на незаконне співпраця з морськими портами на території тимчасово окупованого Криму.

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