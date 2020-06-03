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Процесс обмена пленными затормозился, - Ермак

Новости » Политика     03.06.2020 - 14:42
Процесс обмена пленными затормозился, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Впрочем, в целом прогресс в освобождении пленных есть

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом заявил, что процесс следующего взаимного освобождения пленных пока заторможен. Но в целом прогресс в обмене пленными есть.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Причиной торможения процесса Ермак назвал невыполнение другой стороной договоренности нормандского саммита о допуске представителей Международного комитета Красного Креста к местам содержания заложников на временно оккупированных территориях.

Напомним, в апреле состоялся обмен пленными, тогда домой вернулись 20 граждан Украины, среди которых и украинские военные. Также был еще один обмен пленными в сентябре 2019 года, в рамках которого вернулись политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие.

Отметим, что на прошлом заседании Трехсторонней контактной группы договорилась согласовать списки на обмен пленными.

Ранее Украина призвала Российскую Федерацию активнее работать над освобождением задержанных лиц.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины обмен пленнымиАндрей Ермак
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