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РФ посилює тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції, - Денісова

Новини » Політика     17.06.2020 - 19:51
РФ посилює тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції, - Денісова
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

За її словами, 29 політв'язнів страждають від порушення їх прав

Росія посилює фізичний та психологічний тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції, введені проти неї. Цим країна в черговий раз порушує міжнародне і російське законодавство.

Про це у Facebook повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

За її словами, 29 незаконно утримуваних громадян України страждають від порушення їх прав

"У відповідь на міжнародні санкції РФ посилює знущання з незаконно утримуваних громадянами України - відмовляє українським дипломатам у відвідуванні наших співгромадян і продовжує фізичний та психологічний тиск, чим у черговий раз порушує міжнародне і російське законодавство", - заявила Денисова.

Вона зазначила, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо забезпечення прав українських політв'язнів.

Раніше РБК-Україна писало, що засуджених в РФ політв'язнів Абдуллаєвих тримають у штрафних ізоляторах.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом заявив, що процес такого взаємного звільнення полонених поки загальмований.

Також повідомлялося, що Росія загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти санкції.

Зазначимо, минулого тижня посли країн-членів Євросоюзу схвалили продовження санкцій проти Росії за анексію Криму ще на рік.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Денисоваполитзаключенные в РФСанкції
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