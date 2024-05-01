РФ уповільнила наступ біля Авдіївки, але посилила тиск в районі Часового Яру, - ISW

Вперше за кілька днів російські війська не змогли просунутися в районі Авдіївки. Водночас на напрямку Бахмут - Часів Яр, росіяни провели дещо більше атак, ніж на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті послалися на ранкове та вечірнє зведення Генштабу України від 30 квітня, в яких зазначалося, що впродовж дня Сили оборони відбили 47 російських атак на Авдіївському та 57 російських атак на Бахмутському напрямках. При цьому в напрямку Часів Яру росіяни вчинили набагато більше атак, ніж повідомляли українські джерела.

В ISW зазначили, що звітів за один день недостатньо для встановлення закономірності. Однак наведена інформація Генштабу може свідчити про те, що росіяни дещо сповільнюють темпи обстрілів на захід від Авдіївки, але поновлюють наступальні дії поблизу міста Часів Яр, про що зазначалося у попередніх звітах Інституту.

Зазначається, що російські сили приблизно з 20 квітня зосередилися на розвитку тактичного успіху біля селища Очеретине (на північний захід від Авдіївки) та Новокалинового (на північ від Авдіївки). Однак, як видається, станом на 30 квітня, темпи підтвердженого наступу сповільнилися.

Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися:

на 2,7 км в ширину і 1,52 км в глибину на північ від Новокалинового;

на південь від Кераміка (північніше Авдіївки);

на ділянці шириною до 1,75 км і глибиною до 1,15 км на північний захід від селища Очеретине у напрямку Новоолександрівки.

Також російські блогери зазначали, що війська РФ просунулися на захід від Семенівки та Бердичів, що на північний захід від Авдіївки.

"В Інституті вивчення війни не спостерігали візуальних доказів жодної з цих заяв. Російські блогери стверджують, що підрозділи РФ, які діють біля Очеретиного, перебувають за 13 кілометрів від траси Т-0504 (Покровськ - Костянтинівка), що узгоджується з оцінкою ISW щодо просування російських військ у цьому районі", - йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що бої також тривали на північний захід від Авдіївки біля селищ Архангельське, Сокіл та Соловйове, на захід від Авдіївки біля Уманського, та на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового.

У звіті також послалися на інформацію українського військового експерта Костянтина Машовця, за якою в районі селищ Новокалинове та Керамік діють: