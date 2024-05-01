РФ замедлила наступление возле Авдеевки, но усилила давление у Часового Яра, - ISW

Впервые за несколько дней российские войска не смогли продвинуться в районе Авдеевки. В то же время на направлении Бахмут - Часов Яр, россияне провели несколько больше атак, чем на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В Институте сослались на утреннюю и вечернюю сводку Генштаба Украины от 30 апреля, в которых отмечалось, что в течение дня Силы обороны отбили 47 российских атак на Авдеевском и 57 российских атак на Бахмутском направлениях. При этом в направлении Часов Яра россияне совершили гораздо больше атак, чем сообщали украинские источники.

В ISW отметили, что отчетов за один день недостаточно для установления закономерности. Однако приведенная информация Генштаба может свидетельствовать о том, что россияне несколько замедляют темпы обстрелов к западу от Авдеевки, и возобновляют наступательные действия вблизи города Часов Яр, о чем сообщалось в предыдущих отчетах Института.

Отмечается, что российские силы примерно с 20 апреля сосредоточились на развитии тактического успеха вблизи поселка Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и Новокалиново (к северу от Авдеевки). Хотя, как представляется, по состоянию на 30 апреля, темпы подтвержденного наступления замедлились.

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись:

на 2,7 км в ширину и 1,52 км в глубину к северу от Новокалиново;

к югу от Керамика (севернее Авдеевки);

на участке шириной до 1,75 км и глубиной до 1,15 км к северо-западу от поселка Очеретино в направлении Новоалександровки.

Также российские блогеры отмечали, что войска РФ продвинулись на запад от Семеновки и Бердичей, что к северо-западу от Авдеевки.

"В Институте изучения войны не наблюдали визуальных доказательств ни одного из этих заявлений. Российские блогеры утверждают, что действующие у Очеретино подразделения РФ, находятся в 13 километрах от трассы Т-0504 (Покровск - Константиновка), что согласуется с оценкой ISW по продвижению российских войск в этом районе", - говорится в отчете.

В ISW отметили, что бои также продолжались к северо-западу от Авдеевки вблизи поселков Архангельское, Сокол и Соловьево, к западу от Авдеевки возле Уманского, и к юго-западу от Авдеевки возле Нетайлово.

В отчете также сослались на информацию украинского военного эксперта Константина Машовца, согласно которой в районе поселков Новокалиново и Керамик действуют: