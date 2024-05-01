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ЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISW

Середа 01 травня 2024 04:31
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ЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISW Фото: в ISW розповіли про ситуацію на фронті в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На фронті в Україні тривають позиційні бої на багатьох напрямках. Сили оборони відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські загарбники тиснуть в районі Роботиного, та намагаються просуватися під Часовим Яром.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 30 квітня заявив, що за останні 10 місяців у РФ на північному кордоні Харківської області перебувало близько 20 тисяч російських військових, а загалом на Куп'янському напрямку - близько 100 тис., і що окупанти замінили підрозділи, які втратили боєздатність за останні два місяці.

Глава ОВА зазначив, що Сили оборони відстежують можливі російські передислокації в цьому районі та розповів, що ворог може накопичувати війська для штурму позицій ЗСУ.

30 квітня тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ нібито просунулися в центральну та південно-східну Кислівку (на південний схід від Куп’янська), але в ISW спостерігали лише підтверджені наступи росіян у східній частині населеного пункту.

Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що кілька російських підрозділів безуспішно наступають на північний схід від Берестового з боку Крохмального.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної під час продовження боїв у цьому районі 30 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 квітня, показують, що ЗСУ незначно просунулися на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної), відвойовуючи позиції вздовж смуги в цьому районі.

Позиційні бої тривали на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського, Зарічного; на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

ЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

30 квітня на Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили російські атаки на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

ЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISW

Війська РФ нещодавно підтвердили просування поблизу Часового Яру на тлі продовження своїх наступальних операцій у цьому районі 30 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показують, що окупанти просунулися на східну сторону Сіверсько-Донецько-Донбаського каналу на південь від Часового Яру.

Бої тривали біля Нового мікрорайону (східна частина н.п. Часів Яр); на схід від Часового Яру біля Іванівського; на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка, Шумів і Південного.

Кілька "воєнкорів" стверджували, що авіація РФ продовжує завдавати ударів по мікрорайону Канал (найсхідніша частина н.п. Часів Яр).

ЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISW

30 квітня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на глибину до 450 метрів вздовж фронту шириною в кілометр на північно-східній околиці Красногорівки (на захід від Донецька), хоча в ISW не помітили візуальних доказів цього твердження.

Бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки та Костянтинівки.

ЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISW

Повідомляється, що 30 квітня війська РФ просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російський блогер стверджував, що підрозділи російської 5-ї танкової бригади нібито просунулися до кілометра поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цього твердження.

Російські "воєнкори" стверджували, що останнім часом бої в районі Великої Новосілки посилилися і російська авіація завдає ударів по позиціях ЗСУ у цьому районі керованими плануючими бомбами.

Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного та на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного та Новодарівки.

ЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISW

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у Роботиному на заході Запорізької області.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 29 квітня, видно, як окупанти штурмують Роботине та встановлюють російський триколор у західній частині населеного пункту.

На кадрах із геолокацією, зокрема, видно, що російські літаки діють на малих висотах поблизу лінії фронту, ймовірно, користуючись відсутністю українських засобів ППО в цьому районі.

Відомий кремлівський "воєнкор" стверджував, що 2-й батальйон 71-го мотострілецького полку нібито прорвав українську оборону в Роботиному та змусив ЗСУ відійти з населеного пункту.

Деякі російські блогери розповідали, що путінські війська начебто контролюють більшу частину Роботиного, але північні околиці поселення є спірною "сірою зоною".

Декілька інших російських блогерів попередили, що повідомлення про значні російські просування в Роботиному передчасні. У звіті зазначається, що експерти ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що війська РФ контролюють усе Роботине. Аналітики оцінюють, що росіяни утримують позиції в західному та південно-західному районах населеного пункту.

Бої також тривали на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

ЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISWЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISW

30 квітня війська РФ продовжували штурмові дії на східному (лівому) березі Херсонської області та островів у Дніпрі.

Речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що війська РФ безуспішно атакували українські позиції на Нестризі, острові на річці Дніпро на південний захід від Херсона, і після втрат відступили.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ також безуспішно атакували українські позиції поблизу Кринок.

ЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISW

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні від 30 квітня розповіли, що на фронті протягом доби було зафіксовано 96 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні зазначили, що станом на ранок 30 квітня загальні втрати російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в Україну вже склали близько 468 720 солдатів.

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