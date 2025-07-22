РФ уночі завдала масованого удару по газових об'єктах України

Нічна атака

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 липня запустили по Україні 42 ударні дрони.

Українські воїни змогли збити і придушити 26 ворожих безпілотників. При цьому ще 7 дронів було локаційно втрачено.

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