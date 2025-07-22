РФ ночью нанесла массированный удар по газовым объектам Украины

"Ночью россия в очередной раз массированно атаковала газовую инфраструктуру. Десятки дронов по объектам Группы Нафтогаз. Есть разрушения", - отметил он.

По словам Корецкого, это уже очередной массированный обстрел инфраструктуры газодобычи. Враг регулярно обстреливает гражданскую энергетическую инфраструктуру, которая не имеет отношения к военным объектам.

Глава правления НАК "Нафтогаз" объяснил, что цель врага:

ослабить Украину;

сорвать подготовку к зиме;

создать проблемы с газоснабжением во время холодов.

По состоянию на сейчас продолжается ликвидация последствий атак.