РФ уночі завдала масованого удару по газових об'єктах України

Російські окупанти в ніч на 22 липня атакували газові об'єкти України. Для цього ворог використовував дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького у Facebook.

"Вночі росія вкотре масовано атакувала газову інфраструктуру. Десятки дронів по об'єктах Групи Нафтогаз. Є руйнування", - зазначив він. За словами Корецького, це вже черговий масований обстріл інфраструктури газовидобутку. Ворог регулярно обстрілює цивільну енергетичну інфраструктуру, яка не має відношення до військових об'єктів. Голова правління НАК "Нафтогаз" пояснив, що мета ворога: послабити Україну;

зірвати підготовку до зими;

створити проблеми з газопостачанням під час холодів. Станом на зараз триває ліквідація наслідків атак.