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РФ ночью нанесла массированный удар по газовым объектам Украины

Вторник 22 июля 2025 15:44
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РФ ночью нанесла массированный удар по газовым объектам Украины Иллюстративное фото: россияне ударили дронами по Украине (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в ночь на 22 июля атаковали газовые объекты Украины. Для этого враг использовал дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в Facebook.

"Ночью россия в очередной раз массированно атаковала газовую инфраструктуру. Десятки дронов по объектам Группы Нафтогаз. Есть разрушения", - отметил он.

По словам Корецкого, это уже очередной массированный обстрел инфраструктуры газодобычи. Враг регулярно обстреливает гражданскую энергетическую инфраструктуру, которая не имеет отношения к военным объектам.

Глава правления НАК "Нафтогаз" объяснил, что цель врага:

  • ослабить Украину;
  • сорвать подготовку к зиме;
  • создать проблемы с газоснабжением во время холодов.

По состоянию на сейчас продолжается ликвидация последствий атак.

Ночная атака

Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 июля запустили по Украине 42 ударных дрона.

Украинские воины смогли сбить и подавить 26 вражеских беспилотников. При этом еще 7 дронов были локационно потеряны.

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Нафтогаз Украины Российская Федерация Газ Война в Украине Дрони Атака дронов
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