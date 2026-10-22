UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

РФ уночі вдарила по Україні різними типами ракет і дронів, багато влучань

09:27 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО знешкодила більшість дронів РФ (Getty Images)

Минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку на різні регіони України, однак головним напрямком удару знову став Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим РФ била по Україні уночі 21-22 жовтня:

  • ракетами: "Іскандер-М", С-400, "Циркон" та "Онікс". Їх запускали з території Курської, Брянської та Ростовської областей РФ.
  • безпілотниками: 210 ударних БпЛА, зокрема Shahed (серед них 110 реактивних), "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювалися з районів Міллерового, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталового в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму

Цього разу ворожий удар разом відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 Сили ППО встигли знешкодити 181 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Серед них 87 реактивних дронів.

Ще 10 ударних БпЛА досі знаходяться у небі - їх намагаються знищити.

Також вказано, що відбулося влучання російських засобів ураження на 32 локаціях. Ще на восьми - упали уламки збитих цілей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти УкраїниАтака дронівРакетна атакаППО