Росіяни вдарили по будівлі телерадіокомпанії у Кременчуці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Кременчука Віталія Малецького.

Як повідомив мер, будівля приватної телерадіокомпаніїрозташована серед житлової забудови.

Внаслідок влучання дрона виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Кременчуці перекрили частину вулиці Івана Мазепи в районі телерадіокомпанії "Візит".

Рух транспорту обмежили на ділянці між двома найближчими перехрестями.

За інформацією компанії VIZIT-NET, під час удару в будівлі перебували семеро працівників. Усі вони були в безпечних місцях, ніхто не постраждав.



Через руйнування будівлі, пошкодження обладнання та інфраструктури роботу комплексу призупинили. Наразі відновити її неможливо.



Водночас домашній інтернет і телебачення компанія продовжує надавати з резервних майданчиків. Абонентів попереджають про можливі перебої зі зв’язком.

Також у зв’язку з технічними обставинами телеканал "Візит" змушений тимчасово призупинити підготовку та вихід випусків новин.