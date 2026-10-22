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Росіяни вдарили по будівлі телерадіокомпанії у Кременчуці

09:04 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Росіяни вдарили по будівлі телерадіокомпанії у Кременчуці Фото: росіяни вдарили по будівлі телерадіокомпанії у Кременчуці (місцеві ЗМІ)
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Російські дрони вночі 22 жовтня атакували будівлю приватної телерадіокомпанії "Візит" у Кременчуці Полтавської області. На місці удару виникла пожежа, частину вулиці тимчасово перекрили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Кременчука Віталія Малецького.

Як повідомив мер, будівля приватної телерадіокомпаніїрозташована серед житлової забудови.

Внаслідок влучання дрона виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Кременчуці перекрили частину вулиці Івана Мазепи в районі телерадіокомпанії "Візит".

Рух транспорту обмежили на ділянці між двома найближчими перехрестями.

За інформацією компанії VIZIT-NET, під час удару в будівлі перебували семеро працівників. Усі вони були в безпечних місцях, ніхто не постраждав.

Через руйнування будівлі, пошкодження обладнання та інфраструктури роботу комплексу призупинили. Наразі відновити її неможливо.

Водночас домашній інтернет і телебачення компанія продовжує надавати з резервних майданчиків. Абонентів попереджають про можливі перебої зі зв’язком.

Також у зв’язку з технічними обставинами телеканал "Візит" змушений тимчасово призупинити підготовку та вихід випусків новин.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня російські загарбники знову завдавали ударів по Києву дронами та балістичними ракетами. Щонайменше одна людина загинула та ще 22 цивільні особи дістали поранення.

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Кременчук Полтавська область Війна в Україні Атака дронів
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