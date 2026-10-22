РФ ночью ударила по Украине разными типами ракет и дронов, много попаданий

Минувшей ночью Россия совершила очередную массированную атаку на разные регионы Украины, однако главным направлением удара снова стал Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Чем РФ била по Украине ночью 21-22 октября:
В этот раз вражеский удар вместе отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 Силы ПВО успели обезвредить 181 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и других типов. Среди них 87 реактивных дронов.
Еще 10 ударных БпЛА все еще находятся в небе - их пытаются уничтожить.
Также указано, что произошло попадание российских средств поражения на 32 локациях. Еще на восьми - упали обломки сбитых целей.
Напомним, новая вражеская атака на Киев оборвала жизнь одного человека. Также известно о более 20 пострадавших, среди них - дети.
Также РБК-Украина рассказывало о последствиях ударов РФ по Кременчугу.