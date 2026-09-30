РФ уночі била по Україні різними типами ракет і дронів: скільки цілей знешкоджено

Основним напрямком удару була Київська облать.

Під час нової атаки ворог застосував:

протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс" із Курської області РФ;

балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 із Воронезької та Брянської областей РФ;

188 ударних БпЛА типу Shahed (з яких 86 - реактивні); БпЛА типу "Гербера"; дрони-імітатори типу "Пародія".

Цього разу до відбиття атаки РФ були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або придушила 160 повітряних цілей:

5 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/"Циркон"/"Онікс";

155 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучення засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Станом на ранок в українському небі досі залишаються ворожі безпілотники. Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.