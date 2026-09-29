Хмара поставив завдання ППО: знищувати цілі до того, як долетять до Києва

Зміна тактики російського терору несе нові виклики у столичному регіоні. Є чіткі завдання для протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Євгенія Хмари у Facebook.

Хмара поставив завдання ППО

Міністр оборони України відвідав командні пункти у військових частинах Повітряних сил на Київщині.

За словами Хмари, він та військові зосередились на обговоренні процесу бойової роботи:

виявленні і супроводженні цілей,

ухваленні рішень,

знищенні повітряних загроз.

Міністр поставив оборонцям неба чітке завдання: знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці.

"Разом визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. Авіація, ППО, мобільні вогневі групи мають перебудувати роботу під нові реалії", - уточнив він.

Також Хмара поспілкувався з бойовими пілотами та операторами систем ППО щодо їхнього аналізу ситуації.

Йшлося і про наявні сили, засоби і потреби підрозділів.

Що з реактивними "Шахедами"

Окрему увагу на нараді присвятили реактивним ударним дронам типу Shahed.

"Такі цілі вже збивають. Тепер маємо масштабувати ефективні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи. Працюємо над цим разом із військовими, українськими виробниками та партнерами", - зазначив Хмара.

Міністр уточнив також, що далекобійні відповіді України послідовно зменшують російські спроможності вести війну.

"Одночасно будемо посилювати захист своїх міст і збільшувати тиск на військову машину ворога", - запевнив він.