РФ ночью била по Украине разными типами ракет и дронов: сколько целей обезврежено

В минувшую ночь российские захватчики атаковали Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также БпЛА. Силы ПВО смогли уничтожить большинство вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Основным направлением удара была Киевская облать.
Во время новой атаки враг применил:
В этот раз к отражению атаки РФ были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 160 воздушных целей.
В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях.
По состоянию на утро в украинском небе все еще остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что глава Минобороны Хмара дал новую важную задачу силам ПВО.
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