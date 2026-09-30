РФ ночью била по Украине разными типами ракет и дронов: сколько целей обезврежено

Основным направлением удара была Киевская облать.

Во время новой атаки враг применил:

противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" из Курской области РФ;

баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 из Воронежской и Брянской областей РФ;

188 ударных БпЛА типа Shahed (из которых 86 - реактивные); БпЛА типа "Гербер"; дроны-имитаторы типа "Пародия".

В этот раз к отражению атаки РФ были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 160 воздушных целей.

5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс";

155 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях.

По состоянию на утро в украинском небе все еще остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.