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РФ ночью била по Украине разными типами ракет и дронов: сколько целей обезврежено

08:33 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО отчитывается о результатах своей работы (Getty Images)

В минувшую ночь российские захватчики атаковали Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также БпЛА. Силы ПВО смогли уничтожить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Основным направлением удара была Киевская облать.

Во время новой атаки враг применил:

  • противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" из Курской области РФ;
  • баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 из Воронежской и Брянской областей РФ;
  • 188 ударных БпЛА типа Shahed (из которых 86 - реактивные); БпЛА типа "Гербер"; дроны-имитаторы типа "Пародия".

В этот раз к отражению атаки РФ были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 160 воздушных целей.

  • 5 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс";
  • 155 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 18 локациях.

По состоянию на утро в украинском небе все еще остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

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