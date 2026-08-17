РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО

Чим РФ атакувала Україну 17 серпня

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 16 серпня.

Цього разу російські окупанти застосували 128 дронів різних типів, а саме:

ударні безпілотники типу Shahed (зокрема реактивні);

"Гербера";

дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі БпЛА летіли з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецької області.

Хто відбивав атаку РФ 17 серпня та скільки цілей знешкоджено

До знищення російських дронів були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ та безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання на 14 локаціях, а також падіння збитих БпЛА (уламків) на двох локаціях.

Захисники попередили українців, що атака РФ на Україну триває досі, та закликали не ігнорувати повітряну тривогу.