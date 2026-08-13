РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів, є прильоти

Протягом минулої ночі російські загарбники атакували різні регіони України 133 дронами різних типів. Більшість із них не досягли своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Ворог розпочав новий повітряний напад ще о 18:00 12 серпня.

Цього разу росіяни застосували 133 безпілотників, а саме:

ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні);

"Гербера";

дрони-імітатори типу "Пародія".

Російські БпЛА летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До відбиття ворожої атаки були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ та безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в звіті.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання ворожих дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Окрім того, захисники попередили цивільних, що атака РФ триває досі - у небі знаходяться ще кілька безпілотників.