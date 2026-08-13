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РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів, є прильоти

08:33 13.08.2026 Чт
2 хв
Повітряний напад ворога досі триває
aimg Юлія Капітонова
РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів, є прильоти Фото: Чимало ворожих БпЛА вдалося знешкодити (Getty Images)
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Протягом минулої ночі російські загарбники атакували різні регіони України 133 дронами різних типів. Більшість із них не досягли своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Ворог розпочав новий повітряний напад ще о 18:00 12 серпня.

Цього разу росіяни застосували 133 безпілотників, а саме:

  • ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні);
  • "Гербера";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Російські БпЛА летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До відбиття ворожої атаки були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в звіті.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання ворожих дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Окрім того, захисники попередили цивільних, що атака РФ триває досі - у небі знаходяться ще кілька безпілотників.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Одеській області після атаки РФ палає портова інфраструктура.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський пояснив, як США можуть допомогти Україні пережити наступну зиму.

Окрім того, ми писали, чому американські виробники Patriot не хочуть передавати ліцензії Україні.

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