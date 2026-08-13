ua en ru
Чт, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов, есть прилеты

08:33 13.08.2026 Чт
2 мин
Воздушное нападение врага продолжается и сейчас
aimg Юлия Капитонова
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов, есть прилеты Фото: Много вражеских БПЛА удалось обезвредить (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью 13 августа российские захватчики атаковали разные регионы Украины 133 дронами разных типов. Большинство из них не достигли своих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Враг начал новое воздушное нападение еще в 18:00 12 августа.

В этот раз россияне применили 133 беспилотника, а именно:

  • ударные БпЛА типа Shahed (в том числе реактивные);
  • "Гербера";
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Российские БпЛА летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ., ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К отражению вражеской атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Воздушные силы ВСУ подтвердили попадание вражеских дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

Кроме того, защитники предупредили гражданских, что атака РФ продолжается до сих пор - в небе находятся еще несколько беспилотников.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Одесской области после атаки РФ горит портовая инфраструктура.

Также недавно президент Владимир Зеленский объяснил, как США могут помочь Украине пережить следующую зиму.

Кроме того, мы писали, почему американские производители Patriot не хотят передавать лицензии Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Война России против Украины Атака дронов
Новости
Украина переживет зиму, если США продадут 5% своих ракет к Patriot, - Зеленский
Украина переживет зиму, если США продадут 5% своих ракет к Patriot, - Зеленский
Аналитика
РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко
Юрий Дощатовспециальный корреспондент РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко