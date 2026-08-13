На Одещині через удар РФ палає портова інфраструктура
Росіяни в ніч проти 13 серпня вчергове здійснили дронову атаку на Одеську область. Внаслідок атаки під ударом опинилася портова інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської РДА.
За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно з моменту початку нової доби в напрямку Одеської області летіли групи ударних безпілотників росіян. Вже після 01:12 їх фіксували біля Ізмаїлу.
Згодом в оперативному штабі Ізмаїльської РДА підтвердили атаку.
"В ніч на 13 серпня ворог знову атакував Ізмаїльський район. Противник здійснив удар по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що наразі підрозділи ДСНС працюють над ліквідацію наслідків.
Інші обстріли Одеської області
Нагадаємо, в ніч на 11 серпня Росія намагалася атакувати Одесу за допомогою дронів. У результаті атаки було пошкоджено житловий будинок.
Також ми писали, що в ніч на 9 серпня на місто прилетіли не тільки дрони, а й балістичні ракети. Тоді через ворожий обстріл сталися руйнування, а також частина міста залишилася без світла та води.
Трохи пізніше з’ясувалося, що окупанти дуже серйозно пошкодили енергетику регіону.