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На Одещині через удар РФ палає портова інфраструктура

05:29 13.08.2026 Чт
1 хв
Що відомо про атаку РФ на Одеську область?
aimg Едуард Ткач
На Одещині через удар РФ палає портова інфраструктура Фото: рятувальники наразі ліквідовують наслідки атаки (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Росіяни в ніч проти 13 серпня вчергове здійснили дронову атаку на Одеську область. Внаслідок атаки під ударом опинилася портова інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської РДА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно з моменту початку нової доби в напрямку Одеської області летіли групи ударних безпілотників росіян. Вже після 01:12 їх фіксували біля Ізмаїлу.

Згодом в оперативному штабі Ізмаїльської РДА підтвердили атаку.

"В ніч на 13 серпня ворог знову атакував Ізмаїльський район. Противник здійснив удар по портовій інфраструктурі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що наразі підрозділи ДСНС працюють над ліквідацію наслідків.

Інші обстріли Одеської області

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня Росія намагалася атакувати Одесу за допомогою дронів. У результаті атаки було пошкоджено житловий будинок.

Також ми писали, що в ніч на 9 серпня на місто прилетіли не тільки дрони, а й балістичні ракети. Тоді через ворожий обстріл сталися руйнування, а також частина міста залишилася без світла та води.

Трохи пізніше з’ясувалося, що окупанти дуже серйозно пошкодили енергетику регіону.

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